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Российский клуб получил наказание за отказ рассчитаться с Мариуполем за футболиста-предателя

Локомотив приводил циничные доводы, чтобы не платить, но в итоге проиграл суд по делу Мампасси.
Сегодня, 14:55       Автор: Игорь Мищук
Марк Мампасси / Getty Images
Марк Мампасси / Getty Images

Мариуполь выиграл суд у московского Локомотива по делу о трансфере бывшего украинского защитника Марка Мампасси, получившего российское гражданство.

Представитель российского футбола отказывался платить украинскому клубу компенсацию, предусмотренную регламентом ФИФА при переходах молодых игроков, за что получил бан на три следующих трансферных окна.

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Деталями на своей станице в Facebook поделился вице-президент Мариуполя Андрей Санин.

"Борьба продолжается! Друзья, наверное, вы видели несколько дней назад новость о том, что московский Локомотив окончательно проиграл дело против нашего клуба по делу Марка Рене Мампасси? Добавлю немного бекграунда, это дело тянется еще с 2022 года. Футбольные функционеры этого клуба российской Премьер-лиги отказались платить обязательные по регламенту ФИФА платежи, необходимость уплаты которых возникает при трансфере молодого футболиста.

Российский футбол ничем не отличается от российской политики, где постоянная ложь, извращение фактов и цинизм высшей степени являются прямыми инструментами влияния. Поэтому мотивация и аргументация юристов Локомотива также была полна безобразных "фактов" - якобы "... Мариуполь уже российский город, он не подпадает под юрисдикцию УАФ, футбольный клуб Мариуполь окончательно уничтожен и он не существует как "субъект футбола".

Но благодаря нашим юридическим партнерам из Германии, компании Berlin Sport Consulting, мы сначала выиграли это дело в Палате разрешения споров ФИФА, а затем "отбили" российскую апелляцию в CAS. И если кто-то считает, что россияне хотя бы когда-нибудь признают свои ошибки, то он глубоко ошибается. Поэтому вот закономерный результат трех лет борьбы против российского искажения реальности, со вчерашнего дня московский Локомотив получил бан на регистрацию игроков.

Также я благодарю всех наших друзей из УПЛ и УАФ за вашу поддержку. Мариуполь был, есть и будет славным украинским городом. И я верю, что настанет то время, когда ФК Мариуполь снова появится на футбольной карте Украины", - написал Санин.

Напомним, что Мампасси является воспитанником Шахтера, а в 2021 году выступал в аренде за Мариуполь, после чего перешел в Локомотив и принял российское гражданство.

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