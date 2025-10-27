iSport.ua
Два клуба были исключены из состава участников УПЛ

Десна и Мариуполь потеряли свои места в элите украинского футбола.
Сегодня, 17:44       Автор: Андрей Безуглый
Мариуполь / fcmariupol.com
Мариуполь / fcmariupol.com

Десна и Мариуполь лишились своих мест в УПЛ, сообщает Суспильне.

Напомним, что оба клуба отказались продолжать играть после начала полномасштабного вторжения росии.

В мае 2022 года на заседании УПЛ было решено закрепить за этими клубами место в Премьер-лиге. Все участники проголосовали "за".

Однако 26 октября президент УПЛ Евгений Дикий заявил, что Десна и Мариуполь были исключены из чемпионата. Вопрос сохранения профессионального статуса клубов будет решать УАФ.

На момент вторжения оба клуба проводили свой четвертый и пятый сезоны в элите украинского футбола.

Напомним, что с таблицей УПЛ-2025/26 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

