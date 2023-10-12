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Заря добыла минимальную победу над Мариуполем в рамках Кубка Украины

Луганский клуб обыграл соперника благодаря голу Волошина.
Сегодня, 15:15
Мариуполь - Заря / Instagram
Мариуполь - Заря / Instagram

В четверг, 12 октября, в рамках 1/8 финала Кубка Украины Мариуполь встречался с Зарей. Матч завершился победой гостей со счетом 1:0.

Единственный гол в данной встрече забил хавбек Викентий Волошин. Украинец отличился в компенсированное время первого тайма.

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Таким образом, луганский коллектив стал последней командой, которая прошла в четвертьфинал турнира.

Напомним, жеребьевка пар 1/4 финала Кубка Украины состоится в пятницу, 13 октября.

Мариуполь - Заря 0:1

Гол: Волошин, 45+3

Мариуполь: Кравцов, Булгаков, Терехов, Шушко, Харжевский, Мельниченко, Гошкодеря, Мочевинский, Пентелейчук, Тепляков, Зубков, Красноперов

Заря: Сапутин, Данченко (к), Снурницын, Джордан, Вантух, Жан Клод, Нагнойный, Мичин, Волошин, Горбач, Герреро

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кубок Украины заря Мариуполь

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