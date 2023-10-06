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Футбол

Игрок Зари вошел в команду недели второго тура Лиги конференций по версии SofaScore

Вантух помог своей команде добыть важную победу.
Сегодня, 11:15
Роман Вантух / ФК Заря
Роман Вантух / ФК Заря

В рамках второго тура группового этапа Лиги конференций Заря минимально обыграла Брейдаблик.

Аналитический портал SofaScore включил украинского защитника Романа Вантуха в команду недели.

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Футболист за свою игру получил оценку - 8.0 балла.

Команда недели по версии SofaScore:

Напомним, форвард Шахтера попал в команду недели Лиги чемпионов.

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