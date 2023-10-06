Игрок Зари вошел в команду недели второго тура Лиги конференций по версии SofaScore

В рамках второго тура группового этапа Лиги конференций Заря минимально обыграла Брейдаблик.

Аналитический портал SofaScore включил украинского защитника Романа Вантуха в команду недели.

Читай также: Ракицкий попал в команду недели Лиги чемпионов по версии WhoScored

Футболист за свою игру получил оценку - 8.0 балла.

Команда недели по версии SofaScore:

Напомним, форвард Шахтера попал в команду недели Лиги чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!