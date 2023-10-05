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Сикан попал в команду недели Лиги чемпионов

Вклад украинца в победу Шахтера над Антверпеном был оценен по достоинству.
Сегодня, 17:21
Даниил Сикан / shakhtar.com
Даниил Сикан / shakhtar.com

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер победил Антверпен со счетом 2:3, совершив невероятный камбэк.

Стало это возможным во многом благодаря игре Даниила Сикана, который оформил дубль. Примечательно, что это были первые голы форварда в еврокубках.

Вклад украинца в успех своей команды был оценен по достоинству. Сикан попал в команду недели фэнтези Лиги чемпионов.

Отметим, что Даниил также был признан игроком матча по версии УЕФА и статистических порталов

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов Даниил Сикан

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