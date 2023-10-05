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Ракицкий попал в команду недели Лиги чемпионов по версии WhoScored

Защитник помог Шахтеру добыть волевую победу над Антверпеном.
Сегодня, 11:55
Ярослав Ракицкий / ФК Шахтер Донецк
Ярослав Ракицкий / ФК Шахтер Донецк

Статистический портал WhoScored подвел итоги второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

В команду недели попал защитник Шахтера Ярослав Ракицкий. Украинский футболист отметился забитым голом в матче с Антверпеном (3:2).

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Команда недели в Лиге чемпионов по версии WhoScored:

Ранее сообщалось, что Ракицкий превзошел достижение Шевченко в Лиге чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ярослав Ракицкий

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