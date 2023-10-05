Ракицкий попал в команду недели Лиги чемпионов по версии WhoScored
Защитник помог Шахтеру добыть волевую победу над Антверпеном.
Статистический портал WhoScored подвел итоги второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
В команду недели попал защитник Шахтера Ярослав Ракицкий. Украинский футболист отметился забитым голом в матче с Антверпеном (3:2).
Читай также: Антверпен - Шахтер 2:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Команда недели в Лиге чемпионов по версии WhoScored:
Ранее сообщалось, что Ракицкий превзошел достижение Шевченко в Лиге чемпионов.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!