Ракицкий попал в команду недели Лиги чемпионов по версии WhoScored

Статистический портал WhoScored подвел итоги второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

В команду недели попал защитник Шахтера Ярослав Ракицкий. Украинский футболист отметился забитым голом в матче с Антверпеном (3:2).

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Команда недели в Лиге чемпионов по версии WhoScored:

Ранее сообщалось, что Ракицкий превзошел достижение Шевченко в Лиге чемпионов.

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