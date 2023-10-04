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Ракицкий превзошел достижение Шевченко в Лиге чемпионов

Защитник стал самым старым украинцем, забивавшим в главном Еврокубке.
Вчера, 23:38
Ярослав Ракицкий / shakhtar.com
Ярослав Ракицкий / shakhtar.com

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер совершил невероятный камбек и победил Антверпен (2:3).

Один из голов "горняков" забил Ярослав Ракицкий, что помогло ему превзойти достижение Андрея Шевченко.

В возрасте 34 лет и 62 дней Ярослав стал самым старым украинцем, который забивал в Лиге чемпионов.

Еще два гола за донецкий клуб в этом матче забил Даниил Сикан, что позволило форварду стать лучшим игроком матча.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Андрей Шевченко Ярослав Ракицкий

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