Ракицкий превзошел достижение Шевченко в Лиге чемпионов

Защитник стал самым старым украинцем, забивавшим в главном Еврокубке.

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер совершил невероятный камбек и победил Антверпен (2:3).

Один из голов "горняков" забил Ярослав Ракицкий, что помогло ему превзойти достижение Андрея Шевченко.

В возрасте 34 лет и 62 дней Ярослав стал самым старым украинцем, который забивал в Лиге чемпионов.

Еще два гола за донецкий клуб в этом матче забил Даниил Сикан, что позволило форварду стать лучшим игроком матча.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!