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Главный тренер ЖФК Мариуполь выручила команду, сыграв на позиции голкипера

К сожалению, история не закончилась хэппи эндом.
Сегодня, 11:49
Карина Кулаковская / ФК Колос Ковалівка
Карина Кулаковская / ФК Колос Ковалівка

Главный тренер ЖФК Мауриуроль Карина Кулаковская была вынуждена спасать свою команду в матче против Колоса.

Наставник украинского клуба решила выйти в воротах, несмотря на то, что никогда не была голкипером, при этом завершив игровую карьеру в 2018 году.

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К сожалению, несмотря на все свои старания, Кулаковская не смогла спасти свою команду от разгромного поражения со счетом 0:8.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мариуполь Колос

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