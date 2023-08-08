Главный тренер ЖФК Мариуполь выручила команду, сыграв на позиции голкипера

Главный тренер ЖФК Мауриуроль Карина Кулаковская была вынуждена спасать свою команду в матче против Колоса.

Наставник украинского клуба решила выйти в воротах, несмотря на то, что никогда не была голкипером, при этом завершив игровую карьеру в 2018 году.

Читай также: Игроки Миная поддержали в больнице мальчика, травмировавшего руку в матче против ЛНЗ

К сожалению, несмотря на все свои старания, Кулаковская не смогла спасти свою команду от разгромного поражения со счетом 0:8.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!