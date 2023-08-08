Игроки Миная поддержали в больнице мальчика, травмировавшего руку в матче против ЛНЗ

В матча Минай - ЛНЗ случился странный инцидент. В середине матча зрители услышали детский крик, а после и женский, после чего к стадиону быстро приехала скорая помощь.

Как оказалось позднее, мальчик порезал себе руку об острый штык ограждения, из-за чего угодил в больницу.

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Футболисты Миная решили навестить юного фаната и подарить ему памятную футболку с автографами.

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