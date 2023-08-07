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УПЛ: итоги 2 тура

ISPORT знакомит читателей с итогами второго тура чемпионата Украины.
Сегодня, 11:00
Итоги УПЛ
Итоги УПЛ

Завершился второй тур чемпионата Украины (и первый полноценный). Начался он с сенсационного результата, ведь мало кто верил в то, что Верес отберет очки у Шахтера.

Мы стали свидетелями большого количества голов и очень большого количества карточек. Кроме того, дебютировали в сезоне Ворскла и Днепр-1, и сделали они это по-разному.

Результаты тура

  • Верес - Шахтер 1:1
  • Оболонь - Динамо 2:4
  • Минай - ЛНЗ 0:3
  • Александрия - Металлист 1925 1:0
  • Днепр-1 - Полесье 2:1
  • Заря - Кривбасс 1:3
  • Колос - Черноморец 2:0
  • Рух - Ворскла 4:1

Скандал тура

Ключевые персоны: Николай Матвиенко (Шахтер) и Александр Шандор (арбитр)

Второй тур стартовал еще в среду, и именно тогда случился момент, который обсуждали еще несколько дней. Николай Матвиенко пробил со штрафного без свистка, когда все игроки еще не были готовы к этому.

На повторах ясно видно, что арбитр матча Александр Шандор показывает на свисток, что могло дезориентировать игроков Вереса.

После матча Матвиенко объяснил:

Я взял мяч, подошел к арбитру, он мне демонстративно указал на свисток и спросил, буду ли я бить по свистку. Я ответил, что нет, поставил мяч и пробил. Это уже вопрос к футболистам Вересу, почему они там не разобрались, но никак не к судье и не ко мне.

УПЛ ТВ тура

Ключевое событие: первый отмененный гол Оболони

До конца не понятно, кто именно делает картинку для матчей УПЛ, которые показывают на так называемом УПЛ ТВ, но в матче Оболонь – Динамо был очень интересный момент. Оболонь на самом старте матча забила быстрый гол, но его отменили из-за офсайда.

В трансляции нам показали повтор далеко не из самой лучшей камеры и казалось, что офсайда там не было. После этого последовало еще несколько голов, которые отменяли или засчитывали с претензиями на офсайды и повторы этих мячей показывали с графикой, нарисованными линиями.

Показали ли таким образом повтор того же самого спорного гола? Конечно, не показали.

Юбилей тура

Ключевая персона: Андрей Ярмоленко (Динамо)

Легендарный футболист вернулся в УПЛ, которую покинул шесть лет назад с показателем в 99 голов, но уже во втором матче по возвращении Ярмоленко смог пробить отметку в сотню забитых мячей.

Пасс и сейв тура

Ключевые персоны: Виталий Буяльский (Динамо) и Назарий Федоровский (Оболонь)

Это было просто красиво. Что за пас отдал Буяльский? А что после этого сделал Федоровский?

Гол тура

Ключевая персона: Руслан Бабенко (Днепр-1)

Днепр-1 проводил свой матч через несколько часов после официальной продажи Артема Довбика и проблемы с реализацией моментов были огромными.

Играя в большинстве почти весь матч, днепряне пропустили в конце встречи и были близки к потере очков в победном матче. Но потом произошел этот самый невероятный удар Бабенко, который и принес команде победу.

"Что это было?" тура

Ключевая персона: Евгений Павлюк (Ворскла)

Сначала в эту рубрику планировался гол Александра Скляра, но впоследствии его вытеснил автогол другого футболиста Ворсклы – 20-летнего Евгения Павлюка.

Надеемся, этот игрок быстро оправится от этого эпизода.

Статистика тура

В прошлом туре мы говорили о большом количестве красных карт, а теперь поговорим о желтых. Их было целых 55 за 8 матчей!

Только дважды чемпионат Украины за последние 8 сезонов пересекал планку в 50 горчичников за тур.

Фото тура

Просто забавное фото :)

Источник: СК Днепр-1

Игрок и тренер тура

Ключевые персоны: Юрий Климчук (Движение) и Александр Ковпак (ЛНЗ)

УПЛ традиционно определяли лучших футболистов и главного тренера тура по его завершению.

Среди игроков отметил Юрий Климчук. Лидер Руха повел свою команду вперед в матче, где они уступали, и помог ей завоевать вторую волевую победу.

А тренер ЛНЗ привел свою команду к первой в истории победе в рамках УПЛ, при чем какой! Гостевой матч с Минаем завершился разгромом.

Турнирная таблица УПЛ-2023/24:

  1. Динамо (Киев) - 6 очков
  2. Рух (Львов) - 6
  3. Александрия (Александрия) - 6
  4. Колос (Ковалевка) - 4
  5. Шахтер (Донецк) - 4
  6. Кривбасс (Кривой Рог) - 3
  7. Полесье (Житомир) - 3
  8. ЛНЗ (Черкассы) - 3
  9. СК Днепр-1 (Днепр) - 3
  10. Черноморец (Одесса) - 3
  11. Оболонь (Киев) - 1
  12. Верес (Ровно) - 1
  13. Металлист 1925 (Харьков) - 0
  14. Заря (Луганск) - 0
  15. Ворскла (Полтава) - 0
  16. Минай (Минай) - 0

На нашем сайте можно ознакомиться с результатами первого тура, а также просмотреть календарь матчей УПЛ.


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