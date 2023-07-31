Жуткая травма Бондаря, скандал с Вернидубом и камбэк Руха: итоги первого тура УПЛ

На прошедших выходных болельщики украинской Премьер-лиги наблюдали возвращение турнира.

Уже с первого тура команды подарили массу эмоций, включая скандалы, шикарные голы и удивительные повороты матчей.

ISPORT.ua подводит итоги первого тура чемпионата Украины по футболу.

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Дебют тура

Ключевая персона: Бени Макуана (Полесье)

Житомирский клуб дебютировал в УПЛ после успешного выступления в Первой лиге. В соперниках у Полесья был Верес, который по итогу прошлого чемпионата едва не вылетел.

В летнее трансферное окно Полесье подписало Бени Макуана, который до этого выступал в Монпелье. Казалось, что трансфер конголезского нападающего весьма противоречивый, но он уже на второй минуте отметился голом. Форвард показал свою скорость и умение реализовывать момент.

После гола футболист продолжал быть лучшим на поле и заставлял защитников Вереса бороться против него лишь огромным количеством нарушений правил. Однозначно лучший новичок первого тура.

Травма тура

Ключевая персона: Валерий Бондарь (Шахтер)

Свое чемпионство Шахтер начал защищать в поединке с Металлистом 1925. Итоговый счет стал позитивным для команды Патрика ван Леувена - 2:1.

Несмотря на победу, "горняки" не смогли избежать проблем. Центральный защитник команды Валерий Бондарь уже на последних секундах встречи неудачно приземлился после верховой борьбы. Сам он не смог покинуть пределы поля - выехал на специальном транспорте.

В итоге у украинца диагностировали перелом ключицы. Ожидается, что Бондарь пропустит около 8 недель. Несмотря на это, Валерий передал "бомбическое послание россиянам".

Неожиданность тура

Ключевая персона: Рух

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Львовский клуб на своем поле принимал бронзового призера прошлого чемпионата Зарю. Луганская команда под руководством нового тренера Ненада Лалатовича длительное время вела в счете, но, начиная со второй половины второго тайма, игра изменилась.

Рух сумел отыграться, а затем, воспользовавшись удалением Джордана, дожать Зарю и вырвать победу - 2:1. Забавно, что в первом тайме львовский коллектив ни разу даже не пробил в створ ворот гостей.

Гол тура

Ключевая персона: Витенчук (Минай)

Киевское Динамо на своем поле принимало закарпатский Минай. До старта поединка было понятно, что гости будут сражаться за позитивный результат.

На третий минуте игры зрители стали свидетелями лучшего гола тура, автором которого стал Вадим Витенчук. Футболист перехватил неудачный вынос Биловарова и пробил с дальней дистанции. Бущан не ожидал такого быстрого и мощного удара, что пришлось лишь удивляться и разводить руками.

Скандал тура

Ключевая персона: Юрий Вернидуб

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Центральный поединок тура состоялся в Александрии, которая принимала Кривбасс. Мы привыкли, что наставник криворожского клуба всегда эмоционален, а, когда дело касается судей, то уровень напряженности зашкаливает.

Александрийцы повели в счете на старте первого тайма, а уже в средине случился ключевой эпизод. Игрок Кривбасса упал в штрафной Александрии, но главный судья Эдуард Козык не поставил пенальти, а затем Семотюк в подкате жестко сыграл, за что был удален.

Вернидуб высказал свое недовольство группе арбитров, а также вступил в перепалку с тренерским штабом Александрии. Наставник Кривбасса грозился забрать команду с поля, но этого не произошло. В итоге специалист оказался в центре скандала, а Кривбасс так и не сумел отыграться.

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Игрок и тренер тура

Ключевые персоны: Владислав Ванат и Мирча Луческу

Украинская Премьер-лига подвела итоги стартового тура. В голосовании победили нападающий Динамо Владислав Ванат и его тренер Мирча Луческу.

Форвард помог команде добыть важнейшею победу, оформив дубль. Специалист, в свою очередь, настроил команду на победу, вернул ее в нужное русло и сумел перестроить после удаления Дениса Попова в первом тайме.

Статистика тура

Ключевые персоны: арбитры

Из семи матчей, прошедших в первом туре чемпионата Украины, сразу в четырех судьях показывали игрокам красные карточки. Более того, в двух поединках удалялись игроки обеих команд-участниц.

Шесть удалений за один тур – самый большой показатель в 2023 году. А если учесть, что матчей было сыграно всего семь, а не восемь, то можно считать этот результат рекордным.

В последний раз больше удалений было в ноябре прошлого года, когда в течение 12-го тура сезона-2022/23 арбитры продемонстрировали семь красных.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты чемпионата Украины по футболу.