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Форвард Зари: Не знаю, почему мы проиграли. Спросите экспертов

Назарий Русин поделился мыслями о матче против Руха.
Сегодня, 19:33
Назарий Русин / ФК Заря
Назарий Русин / ФК Заря

Нападающий луганской Зари Назарий Русин высказался о проигрышном поединке против львовского Руха.

По словам Русина, команда провела два разных матча и подустала в конце матча.

"Я не знаю, спрашивайте экспертов, почему мы проиграли.

Мы сыграли два разных тайма. Первый тайм мы контролировали, могли забить. Могли забить и в начале второго. После 2:0 была бы совсем другая игра.

Я не знаю. Мне кажется, что после 70-й минуты мы немножко подсели. Даже не немножко, а хорошо. Было тяжеловато. А Рух добавил. Молодцы, поздравляю их с победой.

Не знаю, готовы ли мы физически к матчу.  Смотрите, все сборы мы тренировались 15 людьми. 15 футболистов играло на сборах, нам не хватало людей. Команда поменялась, поменялся тренер. Ничего страшного, мы привыкаем.

Уверен, мы прибавим. В прошлом сезоне мы тоже проиграли 1:3, но ничего, потом прибавили. Думаю, все будет хорошо.

Тяжело, когда команда каждый год перестраивается. Надо привыкать друг к другу. Да, Бражка и Булецы где-то не хватало сегодня, но у нас есть молодые ребята, новые футболисты. Думаю, мы сыграемся и все будет хорошо, - сказал украинский форвард.

Напомним, коллектив Ненада Лалатовича пропустил гол, который стал фатальным для них в концовке матча после удаления новичка команды Джордана.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Заря Луганск Назарий Русин

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