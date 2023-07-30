Травмирован, но не сломлен: Игрок Шахтер оставил бомбическое послание россиянам
Бондарь даже в тяжелое для себя время помнит о своей стране.
Футболист Шахтера Валерий Бондарь недавно получил травму в первом туре УПЛ против Металлиста 1925 (2:1).
Украинец выбыл на долгий срок из-за перелома ключицы, однако игрок сохраняет оптимизм, опубликовав в соцсетях интересное фото.
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"Травмы делают нас сильнее. Валерий Бондарь, за Украину", - написано на одном из снарядов ВСУ.
Напомним, в прошлом сезоне защитник провел за Шахтер 35 матчей во всех турнирах, в которых отличился одним голом и одним ассистом.
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