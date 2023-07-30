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"Над нами издеваются уже который год": Вернидуб разнес судейство после поражения от Александрии

Тренер Кривбасса эмоционально отреагировал на работу рефери в первом поединке нового чемпионата.
Вчера, 22:23
Юрий Вернидуб / fckryvbas.com
Юрий Вернидуб / fckryvbas.com

Главный тренер Кривбасса Юрий Вернидуб прокомментировал минимальное поражение от Александрии (0:1) в матче первого тура украинской Премьер-лиги.

Наставник криворожской команды остался недоволен судейством и жестко раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Ярославом Козыком.

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"Какие впечатления от матча? Никакие. Никакие, потому что мы выглядели очень достойно. Да, мы допустили ошибку, пропустили свой мяч. Но то, что потом произошло на поле, я просто в шоке. Я ничего не хочу говорить. Просто те люди, которые были в другой форме, желтой, они немного над нами издеваются уже который год. А потом они говорят, что не увидели, не хотели. Вот и вся игра. А так я за ребят рад. Мы даже вдесятером лучше выглядели, и у нас было больше моментов, чем у соперника. У Александрии по сути был только тот момент, что мы сами себе привезли. Все, больше я моментов не помню.

Удаление Семотюка, момент с падением Кожушко? Я это не могу комментировать. Вы позовите главного рефери Козыка, и пусть он прокомментирует. Почему я должен это комментировать? Пусть они комментируют. У них есть вышестоящие кураторы, пусть они комментируют. Мне нечего комментировать. И я не хочу это делать, потому что это уже надоело мне. Второй год одно и то же.

Споры между тренерскими штабами? Это эмоции, не более того. Я думаю, не обижается ни тренерская скамья Александрии, ни я со своей тренерской скамьей. Это эмоции, футбол. Когда подыгрывают этим эмоциям еще люди в черном или желтом, то этих эмоций становится еще больше.

У меня нет никаких вопросов к ребятам. У меня больше вопрос, что у нас происходит в судейском корпусе. Пусть разберутся, один раз сядут и разберутся. Но я думаю, что никто этого не будет делать. Оно будет так до конца", - сказал Вернидуб после матча.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей украинской Премьер-лиги.

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