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Александрия - Кривбасс 1:0: обзор матча и результат игры 30.07.2023

Коллектив Руслана Ротаня сумел завоевать три очка в стартовом поединке нового чемпионата.
Сегодня, 21:45
Александрия - Кривбасс / УПЛ
Александрия - Кривбасс / УПЛ

В воскресенье, 30 июля, на стадионе Ника программу первого тура Украинской Премьер-лиги закрывали бы, если бы не перенос матча Днепр-1 - Ворскла, очной встречей Александрия и Кривбасс.

Единственный гол поединка был забит на первых же его минутах. Даниил Бескоровайный, владея мячом, подскользнулся и подарил мяч Артему Шулянскому. 

Игрок хозяев поля пробил в дальний угол. Но мяч попал в Тимура Стецкова, который бросился в подкат. В итоге это помешало голкиперу отразить удар.

Источник: скриншот

Источник: скриншот

Источник: скриншот

А на 32-й минуте Владислав Семотюк продолжил парад красных карточек стартового тура.

На эмоциях от того, что судья не поставил пенальти в ворота Александрии, хавбек криворожского клуба пошел в грубый подкат прямо под ногами у рефери. За свою дерзость он раньше всех отправился отдыхать.

Источник: скриншот

Источник: скриншот

За все оставшееся время команды так и не сумели порадовать хотя бы одним взятием ворот, при этом моменты для этого у них были.

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Статистика матча Александрия - Кривбасс первого тура УПЛ

Александрия - Кривбасс 1:0
Гол: Шулянский, 4.

Удары: 12 - 9
Удары в створ: 6 - 3
Атаки: 114 - 96

Александрия: Шевченко - Копина, Бабогло, Логинов, Смирный (Савченко, 58) - Сигеев, Калитвинцев, Плакса (Калюжный, 68), Беляев (Авагимян, 58), Шулянский (Скорко, 81) - Кулаков (Андрейчук, 68).

Кривбасс: Клищук - Понедельник, Бескоровайный, Стецков, Дибанго - Кожушко (Близниченко, 79), Татарков (Джихад, 46), Семотюк, Хомченовский (Задерака, 85) - Лунев (Устименко, 79)  - Дебелко (Илич, 46).

Предупреждения: Бабогло, Логинов - Хомченовский, Кожушко.

Удаление: Семотюк (прямая красная).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ кривбасс александрия чемпионат Украины

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