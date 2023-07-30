Динамо - Минай 4:1: обзор матча и результат игры 30.07.2023

В воскресенье, 30 июля, в Киеве на стадионе им. Валерия Лобановского состоялся матч первого тура УПЛ сезона-2023/24, в котором сошлись Динамо и Минай.

Уже на первых минутах встречи гости сумели выйти вперед. Грубейшую ошибку допустил молодой Кристиан Биловар, который не глядя выбил мяч прямо на Вадима Витенчука. Хавбек Миная не раздумывая пальнул с 30 метров, к чему не был готов Георгий Бущан.

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В середине тайма "бело-синие" восстановили паритет. Сергей Сидорчук выполнил заброс в штрафную соперника, а игрок Миная попытался в касание выбить мяч. Он это сделал, но прямо на ногу Владиславу Ванату.

Форвард молодежной сборной Украины мощным ударом "прошил" Александра Бандуру.

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А спустя всего несколько минут Динамо вышло вперед, благодаря красивому розыгрышу: Виталий Буяльский получил мяч спиной к воротам и покатил его под удар все тому же Ванату, который обводящим ударом в дальний угол оформил дубль.

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Но вскоре "бело-синие" остались в меньшинстве, когда Денис Попов ударом ногой в плечо сбил Владимира Одарюка.

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На старте второй половины составы уровнялись. Андрей Ярмоленко оторвался от опекуна и выбежал один на один с Бандурой. Вратарь гостей сбил оппонента за пределами штрафной, а арбитр, как и в случае с Поповым, сразу же достал карточку красного цвета.

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В равных составах Динамо легко добило соперника, но уже ближе к концу матча. Сначала Владислав Дубинчак заработал пенальти, который реализовал Бульяский.

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А уже в добавленное время Александр Караваев удачно сыграл на добивании после удара Владимира Бражко.

Таким образом Динамо одержало разгромную победу, которая подняла столичный клуб на вершину таблицы УПЛ. Минай в свою очередь отправился на последнее место.

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Статистика матча Динамо - Минай первого тура УПЛ

Динамо - Минай 4:1

Голы: Ванат, 27, 30, Буяльский, 87 (пен.), Караваев, 90+3 - Витенчук, 3.

Владение мячом: 54% - 46%

Удары: 15 - 5

Удары в створ: 10 - 2

Атаки: 108 - 89

Динамо: Бущан - Тымчик, Попов, Биловар, Дубинчак - Сидорчук (Бражко, 82), Шапаренко (Шепелев, 82), Ярмоленко (Караваев, 75), Буяльский, Кабаев (Сирота, 34) - Ванат (Бенито, 75).

Минай: Бандура - Дмитрук (Ольховой, 59), Солдат (Ременяк, 67), Кравчук, Немчанинов, Булеза (Панасенко, 46) - Одарюк (Гечев, 73), Витенчук, Ралюченко (Рогозинский, 46), Твердохлеб - Вишневский.

Предупреждения: Бражко - Витенчук, Панасенко, Кравчук.

Удаления: Попов (грубая игра) - Бандура (фол последней надежды).

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