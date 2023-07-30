ЛНЗ - Черноморец 0:2: обзор матча и результат игры 30.07.2023

Одесская команда отправила в ворота соперника по голу в каждом из таймов.

В воскресенье, 30 июля, ЛНЗ принимал в Черкассах на Центральном стадионе Черноморец в рамках первого тура украинской Премьер-лиги.

Дебютант высшего украинского дивизиона не сумел стартовать с позитивного для себя результата, потерпев поражение со счетом 0:2.

Подопечным Романа Григорчука удалось открыть счет ближе к концу первого тайма. На 38-й минуте встречи Богдан Бойчук замкнул подачу в штрафную от Ореста Кузика.

В средине второй половины встречи одесская команда поймала черкасского соперника на контратаке, в ходе которой тот же Бойчук записал на свой счет еще одно результативное действие, ассистировав Йоне Шпорну.

Статистика матча ЛНЗ - Черноморец 1-го тура чемпионата Украины

ЛНЗ - Черноморец 0:2

Голы: Бойчук, 38, Шпорн, 65

Удары: 11 - 12

Удары в створ: 3 - 5

Угловые: 7 - 4

Атаки: 90 - 91

ЛНЗ: Самойленко, Бойко, Ковалев, Лопыренок, Наумец (Шестаков, 46), Норенков, Прядун, Рыбалка (Олейник, 82), Савин (Пасич, 63), Стасюк, Хамелюк (Копыл, 69)

Черноморец: Билык, Ермаков, Салюк, Путря, Брагару, Васильев, Гучек (Штогрин, 61), Кузык, Шпорн, Иеде (Хадида, 83), Бойчук

Предупреждения: Савин, Хамелюк, Копыл - Гучек, Шпорн, Васильев.

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