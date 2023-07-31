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Футбол

"Футбол - не балет": Попов шутливо отреагировал на свое удаление в первом туре УПЛ

Защитник прокомментировал победу Динамо в стартовой игре национального чемпиона.
Сегодня, 09:02
Денис Попов / ФК Динамо Киев
Денис Попов / ФК Динамо Киев

В рамках первого тура украинской Премьер-лиги Динамо на своем поле разгромила Минай (4:1).

Защитник киевлян Денис Попов вышел на поле в стартовом составе, однако не доиграл даже до конца первого тайма.

На 32-й минуте украинский защитник был удален с поля за грубую игру.

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После поединка Попов опубликовал пост в Instagram-stories, в котором подвел итоги противостояния. Денис пошутил над своим удалением, извинился перед соперником и поздравил команду с победой.

"Футбол — не балет… Я извиняюсь перед игроком, браво команда", - написал 24-летний игрок.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Динамо - Минай.

Также на нашем сайте можно узнать, кто играет в футбол сегодня и когда пройдут матчи.


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Динамо - Минай 4:1 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Минай 4:1 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

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