Луческу обозначил трансферные планы Динамо

Главный тренер Динамо Мирча Луческу высказался о потенциальных трансферах в летнее межсезонье.

По словам румынского специалиста, команда рассматривает возможность подписать форварда и защитников.

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"Бенито может хорошо играть, как нападающий, и он успешно играл на этой позиции на сборах, в матчах с Янг Бойз и Аль-Хилялем. Его возвращение из аренды было правильным решением.

Впрочем, возможно, мы возьмем кого-то еще, чтобы иметь трех нападающих. У нас больше проблем в центре защиты, где играют очень молодые ребята, и я уверен, что по ходу чемпионата они еще будут допускать ошибки. На эту позицию нужно иметь опытных игроков.

Хочу похвалить своих игроков, они собрались в сложный период, у команды хорошее моральное состояние, и она является единым целым", - отметил Луческу.

Отметим, в первом туре чемпионата Украины Динамо разгромило Минай. Центральный защитник команды Денис Попов был удален в средине первого тайма, а его коллега Кристиан Биловар стал виновником пропущенного гола.

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Динамо - Минай.

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