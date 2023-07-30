Динамо - Минай 4:1 видео голов и лучших моментов матча УПЛ 30.07.2023

В воскресенье, 30 июля, в Киеве в рамках первого тура Украинской Премьер-лиги сезона-2023/24 прошел матч между местным Динамо и Минаем.

В первом тайме команды организовали сразу три гола и одно удаление. Сначала Вадим Витенчук вывел гостей вперед, после чего Владислав Ванат оформил дубль, а Денис Попов отметился прямой красной карточкой.

После перерыва Александр Бандура последовал примеру Попова, а под занавес встречи Виталий Буяльский и Александр Караваев установили окончательный счет.

Вашему вниманию видео всех голов матча Динамо - Минай в первом туре УПЛ:

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Динамо - Минай 4:1

Голы: Ванат, 27, 30, Буяльский, 87 (пен.), Караваев, 90+3 - Витенчук, 3.

Владение мячом: 54% - 46%

Удары: 15 - 5

Удары в створ: 10 - 2

Атаки: 108 - 89

Динамо: Бущан - Тымчик, Попов, Биловар, Дубинчак - Сидорчук (Бражко, 82), Шапаренко (Шепелев, 82), Ярмоленко (Караваев, 75), Буяльский, Кабаев (Сирота, 34) - Ванат (Бенито, 75).

Минай: Бандура - Дмитрук (Ольховой, 59), Солдат (Ременяк, 67), Кравчук, Немчанинов, Булеза (Панасенко, 46) - Одарюк (Гечев, 73), Витенчук, Ралюченко (Рогозинский, 46), Твердохлеб - Вишневский.

Предупреждения: Бражко - Витенчук, Панасенко, Кравчук.

Удаления: Попов (грубая игра) - Бандура (фол последней надежды).

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