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Ванат – автор первого дубля в УПЛ сезона-2023/24

Форвард забил два быстрых гола в ворота Миная.
Сегодня, 17:43

Киевское Динамо начало матч против Миная очень плохо - пропустив уже на третьей минуте поединка.

Но в середине первого тайма, после большого количества не приведших к головам атак, смогли все же перевернуть ход игры.

Нападающий Владислав Ванат сначала воспользовался ошибкой соперника и пробил Бандуру мощным ударом в верхний угол, а затем после скидки Буяльского пробил низом под штангу и оформил дубль.

Форвард сборной Украины стал первым игроком в этом сезоне, который смог отметиться дублем.


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