Динамо - Минай: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 30.07.2023

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка между украинскими клубами.

В воскресенье, 30 июля, продолжается первый тур украинской Премьер-лиги. В рамках игрового дня сыграют Динамо Киев и Минай.

Киевляне должны с первого тура показывать свои притязания на чемпионство, а закарпатский клуб удачно стартовать, чтобы не вылететь.

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Матч будет сыгран в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток - 17:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо - Минай

Трансляция поединка чемпионата Украины между Динамо и Минаем будет доступна в этой новости 30 июля и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00 по Киеву.

На территории Украины матч также покажут телеканалы и платформы MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.

На ISPORT доступно расписание и результаты первого тура чемпионата Украины.