"Буду я забивать или не буду - вещь второстепенная": Ярмоленко озвучил приоритет Динамо на этот сезон

Вингер Динамо Андрей Ярмоленко прокомментировал победу над Минаем (4:1) в матче чемпионата Украины, который стал для него первым официальным поединком после возвращения в киевский клуб.

При этом игрок отметил, что не считает приоритетными личные бомбардирские достижения, а главным является итоговый командный успех - завоевание чемпионства.

"Эмоции переполняют, рад вернуться на этот стадион. Единственный минус, что не было болельщиков. Но мы чувствуем их поддержку, и эта игра была для них.

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Пока трудно говорить об уровне УПЛ, потому что сыграл только одну игру. Но так было всегда, что все соперники, играющие против Динамо, выходят на поле с двойной мотивацией, сражаются, и когда ты пропускаешь быстрый мяч, команды закрываются и становится тяжело. Самое главное, что нам удалось создать моменты, забить мячи и довести игру до логического завершения.

Конечно, хотелось забить. Но, как я говорил раньше в своих интервью, для меня самое главное, чтобы чемпионство вернулось в Киев. А буду я забивать или не буду - это уже вещь второстепенная. Как я обещал, буду отдавать все силы на футбольном поле. Сегодня их хватило на 70 минут, буду работать, чтобы хватало на все 90. Повторюсь - для меня самое главное, чтобы Динамо в этом сезоне стало чемпионом", - приводит слова Ярмоленко официальный сайт Динамо.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Динамо - Минай (4:1).

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