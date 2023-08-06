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Колос - Черноморец: результат матча

Голов пришлось ждать до самого конца встречи.
Сегодня, 19:00
Колос - Черноморец / upl.ua
Колос - Черноморец / upl.ua

В воскресенье, 6 августа, Колос принимал дома одесский Черноморец.

В первом тайме зрителей ждала только напряженная борьба, команды играли быстро, довольно жестко, но соверешенно без каких-либо моментов.

Первый действительно опасный момент случился лишь на 52-й минуте, когда Бойчук наносил хороший удар из штрафной площади. А ближе к концу матча игра наконец раскрылась.

Сначала Фесюн спас после опасного удара, а в ответной атаке Колос все же открыл счет, отличился Велетень. А на 88-й минуте Цириков установил окончательный счет 2:0.

Статистика матча Колос - Черноморец второго тура УПЛ

Колос - Черноморец 2:0
Гол: Велетень, 77, Цуриков, 88

Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 9 - 6
Удары в створ: 5 - 4
Фолы: 16 - 19
Атаки: 154 - 76

Колос: Фесюн - Цуриков, Бондаренко, Бурда, Золотов - Лучкевич, Ориховский, Богданов (Болбат, 64) - Мякушко (Велетень, 64), Безбородько (Салабай, 74), Демченко (Ильин, 74).

Черноморец: Билык - Ермаков, Салюк, Путря, Гучек (Штогрин, 84) - Брагару, Васильев, Кузык, Шпорн (Хадида, 84), Бойчук - Иеде.

Предупреждения: Богданов,Ю 54, Золотов, 61, Ориховский, 81 - Путря, 17, Бойчук, 45, Гучек, 45+4, Шпорн, 66, Салюк, 78, Билык, 80, Брагару, 90+2

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: черноморец Колос

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