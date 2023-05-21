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"Приглашаем сыграть на нашем стадионе": Десна отреагировала на скандал с участием Барселоны

Черниговский клуб отметил, что "друзья-оккупанты" каталонцев уже "подготовили" поле к игре.
Вчера, 22:52
Барселона / Getty Images
Барселона / Getty Images

Десна стала очередным украинским клубом, который принял участие в эстафете обращений к каталонской Барселоне после видео Алекса Бальде и Сержи Роберто для россиян.

Черниговчане предложили "сине-гранатовым" приехать к ним на стадион и сыграть там свой следующий поединок.

"Ждем Барселону на Черниговщине! Из нашего города очень удобно приветствовать болельщиков страны-террориста под звуки воздушной тревоги и грохот ракетных разрывов.

У вас будет возможность посмотреть в глаза тысячам семей, которые потеряли свои дома, своих родных и близких. А свой следующий домашний матч предлагаем сыграть на нашем стадионе, ваши друзья-оккупанты как раз "подготовили" его для игры", - написала пресс-служба клуба, прикрепив фото своей арены, которая подверглась обстрелу.

Напомним, что ранее луганская Заря и харьковский Металлист-1925 предложили Барселоне приехать в Украину.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Десна

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