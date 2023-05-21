"Приглашаем посмотреть на "русский мир": Заря порекомендовала Барсе приехать в Запорожье

Каталонцев, похоже, ожидает турне по Украине, которое им не понравится.

Луганская Заря стала очередным украинским клубом, который отреагировал на видеообращение Сержи Роберто и Алехандро Бальде к жителям страны-террориста.

Пресс-служба клуба, который из-за войны в нашей стране уже много лет не может играть на домашнем стадионе, пригласила каталонцев в Запорожье, чтобы они могли воочию увидеть "русский мир".

"Приглашаем в Запорожье игроков Барселоны, которые записывают обращение к болельщикам из России, посмотреть на "русский мир"!" - написала пресс-служба клуба.

Напомним, ранее Металлист-1925 пригласил игроков "сине-гранатовых" в Харьков.