"Приглашаем посмотреть на "русский мир": Заря порекомендовала Барсе приехать в Запорожье
Каталонцев, похоже, ожидает турне по Украине, которое им не понравится.
Луганская Заря стала очередным украинским клубом, который отреагировал на видеообращение Сержи Роберто и Алехандро Бальде к жителям страны-террориста.
Пресс-служба клуба, который из-за войны в нашей стране уже много лет не может играть на домашнем стадионе, пригласила каталонцев в Запорожье, чтобы они могли воочию увидеть "русский мир".
"Приглашаем в Запорожье игроков Барселоны, которые записывают обращение к болельщикам из России, посмотреть на "русский мир"!" - написала пресс-служба клуба.
Напомним, ранее Металлист-1925 пригласил игроков "сине-гранатовых" в Харьков.