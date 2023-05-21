"Приглашаем в Харьков": Металлист-1925 отреагировал на видео Барселоны для российских фанов
Пресс-служба харьковчан отреагировала на позорный поступок каталонцев.
Харьковский Металлист-1925 отреагировал на записанный игроками Барселоны ролик для российских фанатов.
Пресс-служба украинского клуба приехать каталонцам в Харьков, который регулярно обстреливается войсками рф.
"Приглашаем Барселону в Харьков. До любимой им россии несколько десятков секунд полета ракеты", - написали харьковчане в своих соцсетях.
Запрошуємо @FCBarcelona до Харкова. До любої їм Росії кілька десятків секунд польоту ракети pic.twitter.com/HifXnH6VTa— FC Metalist 1925 (@metalist1925kh) May 21, 2023
Напомним, что ранее Барселону раскритиковал и донецкий Шахтер.