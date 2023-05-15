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Экс-игрок Полесья, толкнувший девушку-арбитра, может продолжить карьеру в УПЛ

Червак долго без клуба не сидел.
Вчера, 21:40
Вадим Червак / ФК Полесье
Вадим Червак / ФК Полесье

Бывший игрок ФК Полесье Вадим Червак получил несколько предложений из клубов УПЛ, сообщает журналист Владимир Зверов.

Напомним, что Червак "прославился" на всю страну в начале апреля, когда толкнул девушку-арбитра из-за неназначенного пенальти.

Игрок получил 6-месячную дисквалификацию, а Полесье сразу же разорвало контракт с игроком. Однако, похоже, долго без клуба Черваку не пришлось сидеть.

Сообщается, что игроком интересуются несколько клубов УПЛ, а один уже даже сделал игроку официальное предложение.

"Разницы в классе между Полесьем и командами нижней части УПЛ нет. И футболист, которого Полесье выгнало из команды за его поступок, стал объектом интереса к УПЛ. И даже получил одно конкретное предложение", - пишет Зверов.

Напомним, что житомирское Полесье также получило путевку в Премьер лигу.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Полесье

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