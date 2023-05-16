Шахтер и Верес получили штрафы от УАФ

КДК УАФ оштрафовал два украинских клуба на солидные суммы, речь идет о донецком Шахтере и ровенском Вересе.

Оба клуба получили санкции за одно и то же нарушение - присутствие болельщиков на стадионе, что в военное время запрещено.

"Горняки" получили штраф в 15 тысяч гривен за болельщиков на их матче против Миная.

Ровенский клуб же был оштрафован на 20 тысяч гривен за болельщиков на матче против Колоса. У Вереса это не первое такое нарушение, потому и больший штраф.

Отметим, что все деньги, полученные с клубов из-за решений КДК УАФ или апелляционного комитета, перечисляются на счет платформы United24.

Напомним, ранее КДК оштрафовал киевское Динамо за действия их нападающего Владислава Ваната.