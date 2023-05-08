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Верес - Колос 0:1: обзор матча и результат игры 08.05.2023

Ранний автогол решил исход встречи.
Сегодня, 16:51
Верес - Колос / УПЛ
Верес - Колос / УПЛ

В понедельник, 8 мая, в рамках 25-го тура УПЛ Верес принимал Колос. Матч завершился победой гостей со счетом 1:0.

Исход встречи решил единственный автогол защитника Дениса Балана. Украинец отправил мяч в собственные ворота на 8-й минуте, уставив финальный результат.

Таким образом, после 25 туров Верес идет на 13-й строчке с 24 баллами, а Колос занимает шестое место, набрав 33 очка.

Статистика матча Верес - Колос 25-го тура УПЛ

Верес - Колос 0:1
Гол: Балан, 8 автогол

Владение мячом: 50% - 50%
Удары: 10 - 8
Удары в створ: 3 - 3
Фолы: 4 - 8

Верес: Когут - Балан, Курко, Вовченко, Г.Пасич, Клец, Кучеров, Близниченко (Дахновский, 70), Лебеденко (Гайдучик, 70), В.Шарай, Шестаков.

Колос: Волынец – Золотов, Черноморец, Новак, Кравченко, Милько, Ореховский, Болбат, Великан (Богданов, 68), Ильин, Лысенко (Безбородько, 75).

Предупреждения: Балан, 28, Вовченко, 43, Вирт, 82 (за пределами поля) – Ореховский, 26, Безбородько, 81

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: верес Колос

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