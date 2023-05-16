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Футбол

Нападающего Динамо дисквалифицировали за высказывания в адрес арбитра Монзуль

Также киевский клуб был оштрафован.
Сегодня, 12:52
Владислав Ванат / Getty Images
Владислав Ванат / Getty Images

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола рассмотрел материалы дела о высказываниях нападающего Динамо Владислава Ваната в адрес арбитра Екатерины Монзуль после матча 16-го тура чемпионата против Ингульца (0:2), которые посчитали сексистскими.

Как сообщает официальный сайт УАФ, форвард "бело-синих" за проявления дискриминации был отстранен от участия в соревнованиях на три матча. Еще две игры дисквалификации футболист получил условно.

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Также киевский клуб должен уплатить обязательный денежный взнос в размере 100 тысяч грн.

Это решение может быть обжаловано в Апелляционный комитет УАФ.

Напомним, что после матча с Ингульцом, который состоялся 4 марта, Ванат заявил, что не видел ни в одном из топовых чемпионатов, чтобы женщины судили мужские игры.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Динамо Киев чемпионат Украины Украинская Премьер-лига Екатерина Монзуль Владислав Ванат

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