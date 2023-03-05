Ванату на заметку: развитие женского судейства от АПЛ до чемпионата мира

Мало кого в 2023 году можно удивить тем, что футбольный матч среди мужских команд судит женщина-арбитр. Одним из тех, кого это все же удивляет, стал нападающий Динамо Киев Владислав Ванат.

Молодой форвард наверняка забыл, что всего несколько месяцев назад женщина-арбитр работала на чемпионате мира 2022 года, а легендарная Бибиана Штайнгауз обслуживала матчи Бундеслиги, когда самому Ванату было всего 15 лет.

ISPORT вспомнил, кто из женщин-арбитров были первопроходцами в мужском футболе.

27 августа 1997 – Венди Томс, Англия

Первая женщина ассистент арбитра в матче высшего мужского дивизиона в мире, она работала на матче АПЛ.

Венди Томс / Источник: Getty Images

29 августа 1998 – Сандра Хант и Нэнси Лей, США

Первые женщины-главные арбитры в высшем мужском дивизионе в мира, а именно MLS. Они работали на двух параллельных матчах.

5 июня 1999 – Нелли Виено, Франция

Первая женщина, работавшая помощником арбитра на международном матче под эгидой УЕФА. Это был поединок квалификации чемпионата Европы.

30 мая 1999 – Николь Петинья, Швейцария

Первая женщина-арбитр в матче высшего дивизиона в Европе. Она работала в швейцарской Суперлиге.

24 августа 2000 – Нелли Виено, Франция

Первая женщина ассистент, работавшая на еврокубковом матче. Она обслуживала поединок Кубка УЕФА.

Нелли Виено / Источник: Getty Images

23 июня 2003 – Сильвия Регина де Оливейра, Ана Паула Оливейра и Алин Лопес Ламберт, Бразилия

Впервые женщина обслуживала матч чемпионата Бразилии и в целом поединок высшего дивизиона в любой южноамериканской стране. Кроме того, впервые в мире на матче работала исключительно женская бригада арбитров.

1 октября 2003 – Сильвия Регина де Оливейра, Бразилия

Первая женщина, работавшая на международном клубном матче под эгидой КОНМЕБОЛ (Копа Судамерикана).

2004 – Бола Абидое, Нигерия

Стала первой женщиной в Африке, работавшей на матче высшего дивизиона среди мужчин.

14 октября 2007 – Сара Хо, Австралия

Первая женщина-ассистент арбитра в высшем мужском дивизионе в Австралии, Океании и Азии, а именно Лизе А.

3 августа 2014 – Мария Ребелло, Индия

Первая женщина главный арбитр в самых высоких дивизионах азиатских чемпионатов.

3 апреля 2016 – Катерина Монзуль

Харьковчанка стала первой женщиной-арбитром в истории украинской Премьер-лиги.

Катерина Монзуль / Источник: Getty Images

14 мая 2019 г. – Йошими Ямасита, Наоми Тесироги и Макото Бозоно, Япония

Первые женщины-арбитры, работавшие в континентальном мужском клубном соревновании в Азии, а именно Кубке АФК.

2 сентября 2019 г. – Илисапети Малекама, Тонга

Первая женщина-арбитр на континентальном международном соревновании по мужскому футболу в Океании.

13 ноября 2019 – Лидвин Пелаги Ракотоцафиноро, Мадагаскар

Первая женщина-ассистент арбитра на международном соревновании в Африке, а именно квалификации Кубка африканских наций.

6 сентября 2020 – Стефани Фраппарт, Франция

Первая женщина-арбитр в континентальном международном соревновании в УЕФА, а именно Лиге наций.

23 января 2021 – Лидия Тафессе Абебе, Эфиопия

Первая женщина – главный арбитр на континентальном международном соревновании в Африке, а именно Чемпионате африканских наций.

Лидия Тафессе Абебе / Источник: Getty Images

7 февраля 2021 – Эдина Баттиста Алвес, Бразилия и Мариана де Алмейда, Аргентина и Неуза Бек, Бразилия

Первые женщины, работавшие на матче Клубного чемпионата мира ФИФА.

24 марта 2021 – Карен Диас Медина и Франция Гонсалес, Мексика

Первые ассистентки судьи, работавшие на матче квалификации к чемпионату мира.

27 марта 2021 – Стефани Фраппарт, Франция

Первый главный арбитр в матче квалификации Чемпионата мира.

10 апреля 2021 – Ахона Макалима, Южная Африка

Первая женщина, отработавшая на матче Африканской Лиги чемпионов в качестве главного судьи.

11 июня 2021 – Стефани Фраппарт, Франция

Первая судья (4-й арбитр), работавшая на континентальном мужском международном соревновании УЕФА (на Евро-2020).

Стеффани Фраппар / Источник: Getty Images

22 ноября 2022 г. – Стефани Фраппарт

Первая женщина (4-й арбитр) работавшая на Чемпионате мира.

1 декабря 2022 г. – Стефани Фраппарт

Первая женщина-арбитр, которая была главным судьей матча чемпионата мира (Коста-Рика – Германия).

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