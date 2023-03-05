Ванату на заметку: развитие женского судейства от АПЛ до чемпионата мира
Мало кого в 2023 году можно удивить тем, что футбольный матч среди мужских команд судит женщина-арбитр. Одним из тех, кого это все же удивляет, стал нападающий Динамо Киев Владислав Ванат.
Молодой форвард наверняка забыл, что всего несколько месяцев назад женщина-арбитр работала на чемпионате мира 2022 года, а легендарная Бибиана Штайнгауз обслуживала матчи Бундеслиги, когда самому Ванату было всего 15 лет.
ISPORT вспомнил, кто из женщин-арбитров были первопроходцами в мужском футболе.
27 августа 1997 – Венди Томс, Англия
Первая женщина ассистент арбитра в матче высшего мужского дивизиона в мире, она работала на матче АПЛ.
29 августа 1998 – Сандра Хант и Нэнси Лей, США
Первые женщины-главные арбитры в высшем мужском дивизионе в мира, а именно MLS. Они работали на двух параллельных матчах.
5 июня 1999 – Нелли Виено, Франция
Первая женщина, работавшая помощником арбитра на международном матче под эгидой УЕФА. Это был поединок квалификации чемпионата Европы.
30 мая 1999 – Николь Петинья, Швейцария
Первая женщина-арбитр в матче высшего дивизиона в Европе. Она работала в швейцарской Суперлиге.
24 августа 2000 – Нелли Виено, Франция
Первая женщина ассистент, работавшая на еврокубковом матче. Она обслуживала поединок Кубка УЕФА.
23 июня 2003 – Сильвия Регина де Оливейра, Ана Паула Оливейра и Алин Лопес Ламберт, Бразилия
Впервые женщина обслуживала матч чемпионата Бразилии и в целом поединок высшего дивизиона в любой южноамериканской стране. Кроме того, впервые в мире на матче работала исключительно женская бригада арбитров.
1 октября 2003 – Сильвия Регина де Оливейра, Бразилия
Первая женщина, работавшая на международном клубном матче под эгидой КОНМЕБОЛ (Копа Судамерикана).
2004 – Бола Абидое, Нигерия
Стала первой женщиной в Африке, работавшей на матче высшего дивизиона среди мужчин.
14 октября 2007 – Сара Хо, Австралия
Первая женщина-ассистент арбитра в высшем мужском дивизионе в Австралии, Океании и Азии, а именно Лизе А.
3 августа 2014 – Мария Ребелло, Индия
Первая женщина главный арбитр в самых высоких дивизионах азиатских чемпионатов.
3 апреля 2016 – Катерина Монзуль
Харьковчанка стала первой женщиной-арбитром в истории украинской Премьер-лиги.
14 мая 2019 г. – Йошими Ямасита, Наоми Тесироги и Макото Бозоно, Япония
Первые женщины-арбитры, работавшие в континентальном мужском клубном соревновании в Азии, а именно Кубке АФК.
2 сентября 2019 г. – Илисапети Малекама, Тонга
Первая женщина-арбитр на континентальном международном соревновании по мужскому футболу в Океании.
13 ноября 2019 – Лидвин Пелаги Ракотоцафиноро, Мадагаскар
Первая женщина-ассистент арбитра на международном соревновании в Африке, а именно квалификации Кубка африканских наций.
6 сентября 2020 – Стефани Фраппарт, Франция
Первая женщина-арбитр в континентальном международном соревновании в УЕФА, а именно Лиге наций.
23 января 2021 – Лидия Тафессе Абебе, Эфиопия
Первая женщина – главный арбитр на континентальном международном соревновании в Африке, а именно Чемпионате африканских наций.
7 февраля 2021 – Эдина Баттиста Алвес, Бразилия и Мариана де Алмейда, Аргентина и Неуза Бек, Бразилия
Первые женщины, работавшие на матче Клубного чемпионата мира ФИФА.
24 марта 2021 – Карен Диас Медина и Франция Гонсалес, Мексика
Первые ассистентки судьи, работавшие на матче квалификации к чемпионату мира.
27 марта 2021 – Стефани Фраппарт, Франция
Первый главный арбитр в матче квалификации Чемпионата мира.
10 апреля 2021 – Ахона Макалима, Южная Африка
Первая женщина, отработавшая на матче Африканской Лиги чемпионов в качестве главного судьи.
11 июня 2021 – Стефани Фраппарт, Франция
Первая судья (4-й арбитр), работавшая на континентальном мужском международном соревновании УЕФА (на Евро-2020).
22 ноября 2022 г. – Стефани Фраппарт
Первая женщина (4-й арбитр) работавшая на Чемпионате мира.
1 декабря 2022 г. – Стефани Фраппарт
Первая женщина-арбитр, которая была главным судьей матча чемпионата мира (Коста-Рика – Германия).
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