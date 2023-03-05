Ванат: Я не видел ни в одном топ-чемпионате, чтобы женщины судили мужские игры

Нападающий Динамо Владислав Ванат прокомментировал прошедший матч против Ингульца, где киевляне проиграли со счетом 0:2.

Форвард признал, что команда не показала должной игры, но при этом сильно раскритиковал судейство в матче. Напомним, что главным судьей встречи была Катерина Монзуль.

"У нас не было моментов впереди. К тому же, мы пропустили глупый гол, я считаю. Это нас немного надломило. В моем моменте вратарь Ингульца спас свою команду, поэтому это должен был быть угловой. Я поднял немного мяч и он его задел. В общем, я не видел ни в одном топ-чемпионате, чтобы женщины судили мужские игры. У нас это есть, и почему-то очень часто именно в матчах Динамо.

Я не видел игры рукой, потому что был далеко. В принципе, мы знали, что они будут играть на контратаках. Так и получилось, плюс у нас получился провал. Но это в первую очередь заслуга Ингульца", -при водит слова игрока пресс-служба Динамо.

Интересно, что после поражения Монзуль также раскритиковал и главный тренер киевлян Мирча Луческу.

Также Ванат прокомментировал дебюты Волошина, Царенко и Дячука. По словам Владислава, парням нужно дать время, чтобы они привыкли к игре за Динамо в рамках украинского чемпионата.

"Поначалу им будет тяжело. В арендах они играли иначе, а теперь им надо перестраиваться на то, что мы все время играем с мячом, им для этого нужно время", - считает форвард.