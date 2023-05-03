Шахтер - Минай 1:0: обзор матча и результат игры 03.05.2023

В среду, 3 мая, Шахтер принимал Минай на его же стадионе в рамках 24-го тура украинской Премьер-лиги.

Лидер чемпионата Украины доминировал в поединке и сумел справиться с соперником из нижней части турнирной таблицы, одержав минимальную победу, но закарпатцы могли рассчитывать и на другое развитие событий в противостоянии, если бы не арбитры, допустившие грубую ошибку.

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Шахтеру удалось открыть счет на 12-й минуте матча, когда Лассина Траоре, получив в штрафной передачу от Марьяна Шведа, точно пробил в ближний угол.

А в самом конце первого тайма и случился скандальный эпизод. Минай мог сравнять счет в поединке, но арбитры не засчитали чистый гол закарпатцев. Мяч после удара Дмитрия Немчанинова от перекладины отскочил в ворота и полностью пересек линию, что было видно на видеоповторах, но рефери посчитали иначе. Системы VAR же на этом матче не было, чтобы помочь судьям разобраться.

Во второй половине встречи изменить результат противостояния командам не удалось.

После этого матча Шахтер, набрав 59 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице УПЛ, опережая Днепр-1 на пять баллов и сыграв на один матч больше. Минай с 23 пунктами занимает 13-е место.

Статистика матча Шахтер - Минай 24-го тура чемпионата Украины

Шахтер - Минай 1:0

Гол: Траоре, 12

Владение мячом: 58% - 42%

Удары по воротам: 21 - 7

Удары в створ: 6 - 3

Угловые: 12 - 0

Шахтер: Трубин - Конопля, Бондар, Ракицкий (Михайличенко, 71), Матвиенко - Степаненко - Швед (Гочолеишвили, 70), Зубков (Тотовицкий, 62), Бондаренко, Судаков (Назарина, 90+1) - Траоре (Келси, 80)

Минай: Бандура - Дмитрук, Ю. Кравчук (Байдал, 89), Мельник, Немчанинов, Трубочкин (Гечев, 76) - Твердохлеб (Чуев, 89), Петько (Горин, 67), Витенчук, Рогозинский - Коломоец (Вишневский, 46)

Предупреждения: Конопля, Келси - Бандура, Вишневский.