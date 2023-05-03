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Арбитры не засчитали чистый гол Миная в ворота Шахтера

Мяч после удара полностью пересек линию, но рефери этого не увидели.
Сегодня, 14:15
В матче Шахтер - Минай произошел скандальный эпизод / setantasports.com
В матче Шахтер - Минай произошел скандальный эпизод / setantasports.com

В среду, 3 мая, Шахтер в рамках 24-го тура украинской Премьер-лиги встречается с Минаем.

Донецкой команде удалось открыть счет в поединке на 12-й минуте усилиями Лассины Траоре, а в конце первого тайма закарпатцы могли рассчитывать на то, что выровняют положение, но все обернулось скандалом.

Перед перерывом Дмитрий Немчанинов мощным ударом попал в перекладину, от которой мяч отскочил в ворота и полностью пересек линию. Тем не менее бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным гол не засчитала, хотя на видеоповторах видно, что взятие ворот было.

Стоит отметить, что на матче Шахтер - Минай нет системы VAR, которая могла бы помочь арбитрам в этом эпизоде.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей УПЛ сезона-2022/2023.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ шахтер чемпионат Украины Украинская Премьер-лига минай

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