Тренер Шахтера пообещал исполнить желание капитана женской команды "горняков"

При условии, что девушки завтра обыграют Колос.

Главный тренер донецкого Шахтера Игор Йовичевич кое-что пообещал капитану женской команды "горняков" Виктории Головач.

Пресс-служба клуба выложила в социальные сети ролик с пожеланиями женской команде на завтрашний матч против Колоса. Если они выиграют, то завоюют бронзовые медали чемпионата.

К поздравлениям кроме главного тренера присоединились Тарас Степаненко, Анатолий Трубин и Егор Назарина.

Однако самое интересное в ролике прозвучало из уст главного тренера. Йовичевич пообещал исполнить мечту Виктории Головач, если команда завтра одержит победу, и пустить девушку к тренировкам с первой командой.

Также напомним, что ранее Днепр-1 выступил с заявлением, касательно работы арбитров в УПЛ.