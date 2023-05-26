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Тренер Шахтера пообещал исполнить желание капитана женской команды "горняков"

При условии, что девушки завтра обыграют Колос.
Сегодня, 17:40
Игор Йовичевич / Getty Images
Игор Йовичевич / Getty Images

Главный тренер донецкого Шахтера Игор Йовичевич кое-что пообещал капитану женской команды "горняков" Виктории Головач.

Пресс-служба клуба выложила в социальные сети ролик с пожеланиями женской команде на завтрашний матч против Колоса. Если они выиграют, то завоюют бронзовые медали чемпионата.

К поздравлениям кроме главного тренера присоединились Тарас Степаненко, Анатолий Трубин и Егор Назарина.

Однако самое интересное в ролике прозвучало из уст главного тренера. Йовичевич пообещал исполнить мечту Виктории Головач, если команда завтра одержит победу, и пустить девушку к тренировкам с первой командой.

Также напомним, что ранее Днепр-1 выступил с заявлением, касательно работы арбитров в УПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Игор Йовичевич

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