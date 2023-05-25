Днепр-1 выступил с заявлением касаемо работы арбитров в матче против Ворсклы

В клубе недовольны тем, как сложился недавний матч в чемпионате.

СК Днепр-1 опубликовал на своем сайте заявление относительно результата игры против Ворсклы (1:2), а также сомнительного судейства.

"Вестное слово VAR. После неоднозначного пенальти в ворота Днепра-1 казалось, что и игру рукой (отставленная в сторону, движение навстречу мячу) в штрафной Ворсклы должен оценивать арбитр. Но Козик так и не дождался приглашения к монитору (по процедуре сам он не может просить просмотр).

Возможно, главный VARовец Арановский так долго смотрел повторы, потому что напоминал о своем лишении членства в региональной федерации. Интересно, возьмут ли его теперь обратно?

…А давайте сравним. Адамюк сначала блокирует удар — через VAR назначен пенальти. Танчик сначала играет в мяч - желтая карточка; но где штрафной или хотя бы угловой в эпизоде ​​с Гуцуляком?! По сути, моменты похожи — решения арбитра противоположны, и все в пользу одной команды. Совпадение?

И подобных эпизодов в этом матче можно найти очень много. Такие решения очень нервничают игроков, тем более в сверхважных играх. И расчет сбылся. Знающий и чувствующий поймет, а остальным, живущим в своем мире, трудно что-то доказать.

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…А давайте вспомним. Сарапий в матче в Александрии на ровном месте "пойман" желтой карточкой - дисквалификация на игру против Динамо. А теперь еще более дерзко выбитый из игры другой основной центральный защитник (Сваток без брани пожаловался не неверно назначенный аут), и снова перед ключевым матчем. Снова "совпадение"?

Удивительный случай. Одна команда весь матч сидит на чужой половине поля, но к 85-й минуте только она получает предупреждение (всего было 6 карт игрокам и одна главному тренеру). Чудеса, да и только!..

На Авангарде произошла дерзкая попытка убить самую главную интригу в чемпионате. К сожалению, она почти не удалась. "Почти" — потому что мы, несмотря ни на что, обещаем приложить в следующем туре все усилия, чтобы ее возродить", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, в воскресенье, 28 мая, состоится матч 29-го тура УПЛ, в котором Днепр-1 на выезде сыграет против Шахтера.