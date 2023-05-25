iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Днепр-1 выступил с заявлением касаемо работы арбитров в матче против Ворсклы

В клубе недовольны тем, как сложился недавний матч в чемпионате.
Сегодня, 13:52
Днепр-1 / scdnipro1.com.ua
Днепр-1 / scdnipro1.com.ua

СК Днепр-1 опубликовал на своем сайте заявление относительно результата игры против Ворсклы (1:2), а также сомнительного судейства.

"Вестное слово VAR. После неоднозначного пенальти в ворота Днепра-1 казалось, что и игру рукой (отставленная в сторону, движение навстречу мячу) в штрафной Ворсклы должен оценивать арбитр. Но Козик так и не дождался приглашения к монитору (по процедуре сам он не может просить просмотр).

Возможно, главный VARовец Арановский так долго смотрел повторы, потому что напоминал о своем лишении членства в региональной федерации. Интересно, возьмут ли его теперь обратно?

…А давайте сравним. Адамюк сначала блокирует удар — через VAR назначен пенальти. Танчик сначала играет в мяч - желтая карточка; но где штрафной или хотя бы угловой в эпизоде ​​с Гуцуляком?! По сути, моменты похожи — решения арбитра противоположны, и все в пользу одной команды. Совпадение?

И подобных эпизодов в этом матче можно найти очень много. Такие решения очень нервничают игроков, тем более в сверхважных играх. И расчет сбылся. Знающий и чувствующий поймет, а остальным, живущим в своем мире, трудно что-то доказать.

Читай также: Днепр-1 - Ворскла 1:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины

…А давайте вспомним. Сарапий в матче в Александрии на ровном месте "пойман" желтой карточкой - дисквалификация на игру против Динамо. А теперь еще более дерзко выбитый из игры другой основной центральный защитник (Сваток без брани пожаловался не неверно назначенный аут), и снова перед ключевым матчем. Снова "совпадение"?

Удивительный случай. Одна команда весь матч сидит на чужой половине поля, но к 85-й минуте только она получает предупреждение (всего было 6 карт игрокам и одна главному тренеру). Чудеса, да и только!..

На Авангарде произошла дерзкая попытка убить самую главную интригу в чемпионате. К сожалению, она почти не удалась. "Почти" — потому что мы, несмотря ни на что, обещаем приложить в следующем туре все усилия, чтобы ее возродить", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, в воскресенье, 28 мая, состоится матч 29-го тура УПЛ, в котором Днепр-1 на выезде сыграет против Шахтера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: судьи Днепр-1

Статьи по теме

УПЛ: Шахтер разгромил Зарю, поражение Днепра-1, победа Динамо УПЛ: Шахтер разгромил Зарю, поражение Днепра-1, победа Динамо
Днепр-1 - Ворскла 1:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины Днепр-1 - Ворскла 1:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины
Арбитр матча Днепр-1 - Ворскла поставил неоднозначный пенальти за подкат Адамюка Арбитр матча Днепр-1 - Ворскла поставил неоднозначный пенальти за подкат Адамюка
Капитан Днепра-1 пропустит игру с Шахтером из-за очень странной желтой Капитан Днепра-1 пропустит игру с Шахтером из-за очень странной желтой
Помочь журналистам

Видео

Интер - Фиорентина 2:1 видео голов и лучших моментов финала Кубка Италии
Интер - Фиорентина 2:1 видео голов и лучших моментов финала Кубка Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина обновила личный рекорд и стала первой ракеткой Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Теннис14:59
Ролан Гаррос (WTA): расписание и результаты матчей
Украина14:53
Минай и Рух в скучнейшем матче не смогли выявить победителя
Бокс14:35
Фьюри назвал своего потенциального соперника
НБА14:30
Плей-офф НБА: Денвер вышел в Финал, Бостон пытается продлить серию с Майами
ММА14:26
Чемпион UFC в легчайшем весе недоволен организацией боя против О’Мэлли
Бокс14:08
Рейтинг P4P от The Ring: Усик - лидер, Ломаченко потерял три позиции
Украина13:52
Днепр-1 выступил с заявлением касаемо работы арбитров в матче против Ворсклы
Европа и мир13:40
Чемпионат мира по хоккею-2023: США сыграет с Чехия, Швейцария - с Германией
Европа13:24
Жена Ди Марии повздорила с фанатом после разгромного поражения Ювентуса
Теннис13:18
Ролан Гаррос: участники турнира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK