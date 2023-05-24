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Днепр-1 - Ворскла 1:2 видео голов и лучших моментов матча 24.05.2023

Вашему вниманию обзор поединка украинской Премьер-лиги.
Сегодня, 19:35
Ворскла обыграла Днепр-1 / СК Днепр-1
Ворскла обыграла Днепр-1 / СК Днепр-1

В среду, 24 мая, Днепр-1 в Ужгороде принимал Ворсклу в рамках 28-го тура украинской Премьер-лиги.

Один из лидеров украинского первенства допустил осечку в чемпионской гонке, потерпев поражение со счетом 1:2.

Команда Александра Кучера отрыла счет в дебюте поединка усилиями Доминго Бланко. Однако полтавчане достаточно быстро выровняли положение, заработав спорный пенальти, который реализовал Александр Скляр, а перед перерывом победный для гостей гол забил Ибраим Кане.

Днепр-1 с 64 очками продолжает занимать второе место в турнирной таблице УПЛ. Ворскла расположилась на шестой позиции, набрав 39 баллов.

Вашему вниманию видео всех голов матча Днепр-1 - Ворскла в 28-м туре УПЛ:

Днепр-1 - Ворскла 1:2

Голы: Бланко, 3 - Скляр, 11 (пен), Кане, 45+2.

Днепр-1: Рыбак - Адамюк, Сарапий, Сваток (Хайнер, 58), Матаррита (Е. Пасич, 46) - Бабенко, Рубчинский (Когут, 73) - Бланко (Гуцуляк, 46), Пихаленок, Пеглоу (Танчик, 84) - Довбик.

Ворскла: Исенко - Крупский, Чеснаков, Кравец, Бацула - Скляр, Челядин (Кулаковский, 78) - Пердута, Нестеренко (Рамирес, 78), Кане - Степанюк.

Предупреждения: Адамюк, Бланко, Бабенко, Сваток, Е. Пасич, Танчик - Кане, Кулаковский.

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