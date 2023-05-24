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Днепр-1 - Ворскла: обзор и результат матча чемпионата Украины 24.05.2023

"Спортклубовцы" не смогли переиграть полтавцев в матче с контраверсийным пенальти.
Сегодня, 15:21
Ворскла / upl.ua
Ворскла / upl.ua

В матче 28 тура чемпионата Украины СК Днепр-1 встретился с Ворсклой.

Команды еще в начале матча решили не оставлять зрителей без забитых голов в поединке и к 11 минуте обменялись забитыми голами.

Сперва отличились "спортклубовцы" благодаря голу Доминго Бланко, а затем Александр Скляр сравнял счет после спорно назначенного пенальти.

Точка в поединке была поставлена еще в первом тайме. Автором победного для полтавской Ворсклы гола стал Ибраима Кане на 45+2 минуте.

Таким образом, СК Днепр-1 дает прекрасную возможность Шахтеру оторваться в чемпионской гонке, имея на матч больше и на 2 очка меньше. Напомним, что "горняки" играют с Зарей, которая в случае победы сравняется по очкам с уже упомянутым Днепром-1.

Что же касается Ворсклы, то коллектив Виктора Скрипника занимает сейчас шестую строчку с 39 пунктами в активе.

Статистика матча чемпионата Украины Днепр-1 - Ворскла

Днепр-1 - Ворскла 1:2

Голы: Бланко, 3 - Скляр, 11 (пен), Кане, 45+2.

Удары: 15 - 6
Удары в створ: 5 - 3
Атаки: 73 - 49.

Днепр-1: Рыбак - Адамюк, Сарапий, Сваток (Хайнер, 58), Матаррита (Е. Пасич, 46) - Бабенко, Рубчинский (Когут, 73) - Бланко (Гуцуляк, 46), Пихаленок, Пеглоу (Танчик, 84) - Довбик.

Ворскла: Исенко - Крупский, Чеснаков, Кравец, Бацула - Скляр, Челядин (Кулаковский, 78) - Пердута, Нестеренко (Рамирес, 78), Кане - Степанюк.

Предупреждения: Адамюк, Бланко, Бабенко, Сваток, Е. Пасич, Танчик - Кане, Кулаковский.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ ворскла СК Днепр-1

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