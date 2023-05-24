Заря - Шахтер: онлайн-трансляция матча 24.05.2023 28-го тура УПЛ

На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция поединка между луганским и донецким клубами в украинской Премьер-лиге.

В среду, 24 мая, в рамках 28-го тура украинской Премьер-лиги луганская Заря сыграет с донецким Шахтером.

В преддверии очного противостояния Заря переиграла Ингулец (2:0), а Шахтер вырвал победу у Вереса (2:1).

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Поединок Заря - Шахтер пройдет в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток матча позвучит в 17:00 по киевскому времени.

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Онлайн-трансляция будет доступна в этой новости, начиная с 17:00

В турнирной таблице УПЛ "горняки" лидируют в таблице, опережая Днепр-1 на два балла. Заря располагается на третьей позиции с 61 очком в активе.