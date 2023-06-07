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Проведение Кубка Украины возобновят в следующем сезоне

Кубковый турнир вернется в футбольный календарь в кампании-2023/2024.
Сегодня, 14:33

Розыгрыш Кубка Украины планируют возобновить с сезона-2023/2024 после отказа от проведения турнира в нынешней кампании.

Как сообщает официальный сайт украинской Премьер-лиги, в проекте футбольного календаря на следующий сезон, который должен быть утвержден на ближайшем общем собрания участников УПЛ, запланировано проведение национального кубкового турнира.

Отмечается, что на 16 августа назначены матчи 1/16 финала, на 27 сентября - 1/8 финала, на 1 ноября - четвертьфиналы, на 3 апреля 2024 - полуфиналы, а финал планируется провести 25 мая.

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Напомним, что розыгрыш Кубка Украины сезона-2021/22 был прерван из-за полномасштабного российского вторжения в Украину, а в нынешнем сезоне турнир не проводили.

Кубок могли возобновить во второй части текущей кампании, но тогда большинство клубов УПЛ не поддержало эту идею прежде всего из-за усложненной логистики переездов команд и организации поединков в условиях полномасштабной войны, а также из-за отсутствия достаточного количества свободных дат в календаре матчей чемпионата Украины.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кубок Украины

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