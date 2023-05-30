Шахтеру вручили золотые медали и чемпионский трофей УПЛ
Донецкий Шахтер, обыграв 3:0 Днепр-1 в 29-м туре украинской Премьер-лиги, досрочно обеспечил себе победу в чемпионате и завоевал 14-е чемпионство в истории клуба.
Во вторник, 30 мая, в Доме футбола прошла торжественная церемония награждения триумфаторов национального первенства золотыми медалями и чемпионским трофеем.
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Как сообщает официальный сайт УПЛ, награды и кубок чемпионов Украины футболистам, тренерам, представителям административного штаба и руководства "горняков" вручили президент УАФ Андрей Павелко, первый вице-президент УАФ Олег Протасов и директор УПЛ Евгений Дикий.
🤩 Золоті медалі для чемпіонів України 🥇🇺🇦— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 30, 2023
🏆 Дивіться, як минуло нагородження «Шахтаря» 🧡
⚒ #ШахтарЧемпіон #Shakhtar #Україна pic.twitter.com/S4yuwUd1fU
🧡 Ми – «Шахтар»! ⚒ Ми – чемпіони! 🇺🇦— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 30, 2023
🏆 Церемонія нагородження чемпіонів України сезону-2022/23 🥇🇺🇦
📸 Дивіться велику фотогалерею: https://t.co/K6aeQ5oGHC.#ШахтарЧемпіон #Shakhtar #Україна pic.twitter.com/2iNeiYafsi
🏆 Як «Шахтар» отримував чемпіонський трофей і золоті медалі? 🥇— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 30, 2023
📸 Дивіться велику фотогалерею з нагородження ⬇️https://t.co/K6aeQ5o8S4#ШахтарЧемпіон #Shakhtar #Україна pic.twitter.com/VOoxQ8jvWi
⚒ «Шахтар» – чемпіон України сезону-2022/23 🏆🇺🇦#ШахтарЧемпіон #Shakhtar pic.twitter.com/KPR6R3lwcX— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 30, 2023
Напомним, что в заключительном туре чемпионата Ураины в воскресенье, 4 июня, Шахтер сыграет на выезде с Ворсклой. На ISPORT доступно расписание и результаты матчей УПЛ сезона-2022/23.