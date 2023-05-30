Шахтеру вручили золотые медали и чемпионский трофей УПЛ

Донецкий Шахтер, обыграв 3:0 Днепр-1 в 29-м туре украинской Премьер-лиги, досрочно обеспечил себе победу в чемпионате и завоевал 14-е чемпионство в истории клуба.

Во вторник, 30 мая, в Доме футбола прошла торжественная церемония награждения триумфаторов национального первенства золотыми медалями и чемпионским трофеем.

Читай также: Шахтер - чемпион Украины, в матче со скандальной концовкой они обыграли Днепр-1

Как сообщает официальный сайт УПЛ, награды и кубок чемпионов Украины футболистам, тренерам, представителям административного штаба и руководства "горняков" вручили президент УАФ Андрей Павелко, первый вице-президент УАФ Олег Протасов и директор УПЛ Евгений Дикий.

Напомним, что в заключительном туре чемпионата Ураины в воскресенье, 4 июня, Шахтер сыграет на выезде с Ворсклой. На ISPORT доступно расписание и результаты матчей УПЛ сезона-2022/23.