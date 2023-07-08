АЗ - Шахтер: онлайн трансляция товарищеского матча

8 июля донецкий Шахтер встретится с АЗ Алкмаар в рамках предсезонной подготовки. Стартовый свисток запланирован на 15:30 по киевскому времени.

Это будет первый матч Патрика ван Леувена в качестве главного тренера "горняков".

Отметим, что донецкий клуб встречался с АЗ в 2005 году в рамках Лиги Европы УЕФА и проиграл обе встречи.

Смотреть онлайн-трансляцию матча АЗ - Шахтер

Онлайн-трансляция будет доступна в этой новости с 15:20

Напомним, что с датой и расписанием первого тура УПЛ вы можете ознакомиться на нашем сайте.