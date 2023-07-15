Страсбур Соболя побил свой трансферный рекорд ради ивуарийского центрбэка

Французский Страсбур усилил линию защиты перспективным центрбэком.

Как сообщает пресс-служба клуба, в команду перешел 20-летний Абакар Силла. Сумма трансфера составила 20 млн евро + 2 млн евро бонусами.

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Силла подписал с эльзасцами контракт на 5 лет. Финансовые детали между футболистом и клубом остаются неизвестными.

Отметим, что ивуариец стал самым дорогим футболистом в истории клуба. Ранее клуб был приобретен владельцем Челси Тоддом Боули.