Шахтер возобновил переговоры о покупке бразильского вингера

"Горняки" вернулись с улучшенным предложением по 18-летнему игроку Васко да Гама.

Шахтер ведет переговоры о подписании левого вингера Васко да Гама Эгиналдо, которого уже пытался приобрести ранее.

Как сообщает Globo Esporte, "горняки" сделали предложение бразильскому клубу по 18-летнему игроку, выразив готовность заплатить за его переход 4 миллиона евро.

При этом Васко да Гама в случае осуществления трансфера рассчитывает сохранить часть экономических прав на футболиста.

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В марте этого года Шахтер уже пытался подписать Эгиналдо, но тогда бразильский клуб отверг предложение "горняков" в размере 2 миллионов евро, требуя за своего игрока 6 миллионов евро.

Эгиналдо хорошо показал себя в прошлом сезоне и помог Васко да Гама вернуться в Серию А, но в нынешней кампании потерял регулярное место в основе. Всего в составе бразильской команды вингер провел 32 матча, в которых забил три гола.

Напомним, ранее Шахтер объявил о подписании бразильского вингера Невертона.

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