"Шахтер возвращается туда, где был": Срна объяснил подписание бразильского вингера

Спортивный директор Шахтера Дарио Срна прокомментировал подписание бразильского вингера Эгиналдо.

"Если вы смотрите на наши последние трансферы, то Шахтер возвращается туда, где был. Бразильский рынок, быстрый вингер. Подписали сильного игрока, который может действовать на всех позициях в атаке. Его хвалят и рекомендуют. И мы увидели то, что нам нужно.

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Я уверен, что он будет писать историю Шахтера. Мы сейчас смотрим не только на бразильский рынок, но и на Эквадор, Венесуэлу. Полагаю, что Эгиналдо - сильное усиление. Он уже тренируется с командой, у нас нет времени на адаптацию. Прошли времена, когда мы подписывали игрока и ждали полтора-два года.

Интересно, что никто из новичков не задавал вопросов о войне. Они смотрят на свою перспективу и на будущее. Приятно, когда футболисты приезжают в Шахтер. И мы планируем подписать еще одного-двух футболистов, но все зависит от рынка", - сказал Срна.

🧡 Представляємо нашого новачка Егіналду 🇧🇷



👋 Вітаємо в «Шахтарі»! ⚒#Shakhtar pic.twitter.com/JF5lpHfOgq — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 31, 2023

Ранее сообщалось, что Эгиналдо подписал с Шахтером контракт на пять лет.

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