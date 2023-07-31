Чигринский может вернуться в Шахтер - источник

Донецкий Шахтер в ближайшее время может подписать Дмитрия Чигринского, утверждает ТаТоТаке.

Напомним, что в первом туре "горняки" потеряли своего центрального защитника Валерия Бондаря и теперь срочно ищут замену.

36-летний Чигринский может стать неплохим вариантом, тем более, что раньше он уже играл за Шахтер. Срна провел с ним переговоры и получил усное согласие.

Теперь Шахтеру осталось лишь провести с переговоры с клубом защитника греческим Йоникосом.

Джмитрий Чигринский провел 26 матчей в прошлом сезоне и забил один гол.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!