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Чигринский может вернуться в Шахтер - источник

Дмитрий должен стать заменой травмированному Бондарю.
Сегодня, 15:03
Дмитрий Чигринский
Дмитрий Чигринский

Донецкий Шахтер в ближайшее время может подписать Дмитрия Чигринского, утверждает ТаТоТаке.

Напомним, что в первом туре "горняки" потеряли своего центрального защитника Валерия Бондаря и теперь срочно ищут замену.

36-летний Чигринский может стать неплохим вариантом, тем более, что раньше он уже играл за Шахтер. Срна провел с ним переговоры и получил усное согласие.

Теперь Шахтеру осталось лишь провести с переговоры с клубом защитника греческим Йоникосом.

Джмитрий Чигринский провел 26 матчей в прошлом сезоне и забил один гол.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Дмитрий Чигринский

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