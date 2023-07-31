Шахтер официально подписал бразильского полузащитника

Шахтер официально объявил о заключении контракт с вингером Эгиналдо.

Стороны заключили соглашение на пять лет. 18-летний бразилец перебрался в украинскую команду из Васку да Гама.

🇧🇷 Егіналду – у «Шахтарі»! ⚒



✨ Бразильський гравець переходить до нашої команди з ФК «Васко да Гама». Контракт із 18-річним півзахисником розраховано на 5 років.



Дізнайтеся більше: https://t.co/226R1Pdhta.



🧡 Ласкаво просимо до клубу, Егіналду! #Shakhtar pic.twitter.com/lEuGz1agyL — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 31, 2023

В составе первой команды Васку Эгиналдо провел 29 матчей и забил 3 гола. В нынешнем сезоне отыграл 11 поединков. Хавбек выступает за сборную Бразилии U-20.

Ранее сообщалось, что Шахтер объявил о подписании защитника из Израиля.

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