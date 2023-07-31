iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шахтер официально подписал бразильского полузащитника

Донецкий клуб продолжает подписывать легионеров.
Сегодня, 15:06
Эгиналдо / ФК Шахтер Донецк
Эгиналдо / ФК Шахтер Донецк

Шахтер официально объявил о заключении контракт с вингером Эгиналдо.

Стороны заключили соглашение на пять лет. 18-летний бразилец перебрался в украинскую команду из Васку да Гама.

В составе первой команды Васку Эгиналдо провел 29 матчей и забил 3 гола. В нынешнем сезоне отыграл 11 поединков. Хавбек выступает за сборную Бразилии U-20.

Ранее сообщалось, что Шахтер объявил о подписании защитника из Израиля.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Норрис - о Гран-при Бельгии: Это было мучительно Норрис - о Гран-при Бельгии: Это было мучительно
Промоутер Фьюри обозначил сроки проведения боя с Усиком Промоутер Фьюри обозначил сроки проведения боя с Усиком
Трансфер Щесны в Баварию откроет двери Ювентуса для Доннаруммы Трансфер Щесны в Баварию откроет двери Ювентуса для Доннаруммы
Трансферы УПЛ: Шахтер подписал защитника и вингера, Ворскла арендовала бразильского форварда Трансферы УПЛ: Шахтер подписал защитника и вингера, Ворскла арендовала бразильского форварда
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Минай 4:1 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Минай 4:1 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева поднялась на 57 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала первое очко в сезоне-2023/24
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Формула 119:00
Норрис - о Гран-при Бельгии: Это было мучительно
Бокс18:50
Промоутер Фьюри обозначил сроки проведения боя с Усиком
Европа18:29
Трансфер Щесны в Баварию откроет двери Ювентуса для Доннаруммы
Украина18:10
Трансферы УПЛ: Шахтер подписал защитника и вингера, Ворскла арендовала бразильского форварда
Украина18:05
Ворскла подписала бразильского нападающего
Формула 118:01
Сайнс обвинил Пиастри в аварии, которая испортила Гран-при Бельгии обоим гонщикам
Бокс17:30
Бокс: расписание боев
Европа17:25
Дембеле согласовал контракт с ПСЖ, теперь клубы должны договариваться
Бокс17:18
Украинец Харцыз проведет бой с поляком в андеркарде поединка Усик - Дюбуа
Европа16:51
Тен Хаг: Я не имею ничего против Магуайра
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK