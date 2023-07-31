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Шахтер объявил о подписании защитника из Израиля

Донецкий клуб взял 20-летнего игрока на перспективу.
Сегодня, 10:24
Став Лемкин / ФК Шахтер Донецк
Став Лемкин / ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер официально подписал центрального защитника Хапоэля Тель-Авива Става Лемкина.

Стороны заключили соглашение до лета 2028 года.

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Лемкин начинал заниматься футболом в академии Маккаби Тель-Авив. В 2018 году стал игроком Хапоэля Тель-Авив, за главную команду которого дебютировал в апреле 2022-го и провел 31 матч.

С 2018 года выступал за юношеские и молодежные сборные Израиля. Со сборной Израиля U-19 он стал финалистом юношеского Евро-2022 и вошел в символическую команду турнира. В составе Израиля U-20 выиграл бронзовые награды молодежного чемпионата мира 2023 года.

Ранее сообщалось, что центральный защитник донецкого клуба Валерий Бондарь выбыл на несколько месяцев из-за травмы.


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