Стали известны сроки восстановления защитника Шахтера после травмы

Шахтер потерял на длительный срок из-за травмы центрального защитника Валерия Бондаря.

24-летний футболист, неудачно приземлившись, получил перелом ключицы в матче первого тура украинской Премьер-лиги против Металлиста 1925 (2:1).

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Как сообщает официальный сайт "горняков", после медицинского обследования клубные врачи подтвердили предварительный диагноз. На восстановление игроку потребуется не менее восьми недель.

Отметим, что в минувшем сезоне Бондарь провел в составе Шахтера во всех турнирах 35 матчей, отличившись одним голом и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что лидер Шахтера пропустит старт сезона.

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